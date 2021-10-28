Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Вакцинация молодёжи Обязательная вакцинация среди...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Вакцинация молодёжиОбязательная вакцинация среди студентов. Как она проходит и что по этому поводу думают сами учащиеся?- Готов? Пошёл!От тренировки на земле до проверки навыков в воздухе. В Суздальском районе прошли занятия летных экипажей спасателей.- Разговор с легендойИ разговор с легендой Советского спорта. Что привело Лидию Иванову, олимпийскую чемпионку по гимнастике во Владимир?