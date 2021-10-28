Врио губернатора принял участие в заседании Законодательного Собрания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Врио губернатора принял участие в заседании Законодательного Собрания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.«Не мог пропустить первую для меня сессию Заксобрания Владимирской области. Уверен, задан правильный тон для начала взаимодействия. Готов и впредь обсуждать с депутатами проблемы региона», − обозначил свою позицию Александр Авдеев.Что касается конкретных решений, то парламентарии внесли изменения в закон о развитии сельского хозяйства. Вводится норма о поддержке сельского туризма.«Со следующего года на эти цели планируется выделение грантов – до 10 млн рублей. От Владимирской области уже сформировано четыре заявки, две из которых отправлены на согласование в Минфин», - уточнил директор профильного департамента Константин Демидов.