Создание пешеходного маршрута «По Владимирским проселкам» начнется уже в 2023 году Напомним, что...

Создание пешеходного маршрута «По Владимирским проселкам» начнется уже в 2023 годуНапомним, что во Владимирской области на развитие туризма выделили 50 миллионов рублей. Например, город Гусь-Хрустальный получил 6 миллионов рублей на создание пешеходного маршрута «Легенды стеклодува».По 6,3 миллионов рублей направлены: Собинскому району – на обустройство пешеходного маршрута «По владимирским просёлкам», Мурому – на создание пешеходно-оздоровительного маршрута «7 ключей», Юрьев-Польскому району – на реализацию пешеходного маршрута по улице Набережной от Свято-Покровской церкви до набережной реки Колокши и городу Владимиру – на установке знаков навигации к туристическим объектам.В настоящее время администрация Собинского района ищет подрядчика на создание пешеходного маршрута «По Владимирским проселкам», где действует музей писателя Владимира Солоухина. Контракт размещен на портале госзакупок. Стоимость работ – 6,3 миллиона рублей. На маршруте появится мостик, пешеходные дорожки, предполагается установка фонарей, скамеек и указателей.Фото: ГТРК "Владимир"