Золотая осень и свободные от работы дни – самое время вспомнить прелести туризма в России. Смотрим рейтинг популярных мест отдыха.

Золотая осень и свободные от работы дни – самое время вспомнить прелести туризма в России. Смотрим рейтинг популярных мест отдыха.Где бы провести время с удовольствием? Туристические операторы подсчитали, куда стремятся россияне в долгожданные дни осенних каникул — с 28 октября по 6 ноября. Об этом пишет телеканал .ТОП-5 мест в России выглядит следующим образом:1) Если есть на свете рай — это Краснодарский край. А если рвануть к морю в Сочи или Анапу, можно влюбиться в него на всю жизнь.2) Московская область: шедевры архитектуры, культуры и искусства в непосредственной близости от столицы. А еще цены ниже, чем в Москве — выгодно для путешествий.3) Санкт-Петербург и этим все сказано. Дождь не помеха для прогулок по красивым улочкам и музейным коридорам!4) Кавказские Минеральные Воды — идеальный вариант для любителей спокойствия, гор и теплого осеннего воздуха. А если выпить воды из бювета, организм скажет "спасибо".5) Вместо тысячи слов — Дагестан. Гостеприимная Республика ждет в гости!