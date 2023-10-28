В 2024 году во Владимирской области появятся еще семь новых глэмпингов для туристов К 2024 году во...

В 2024 году во Владимирской области появятся еще семь новых глэмпингов для туристовК 2024 году во Владимирской области появится семь новых глэмпингов. Напомним, что в 2022 году три компании выиграли грант на создание таких интересных мест отдыха. Сейчас туристы могут отдохнуть в Судогодском районе «Вода и мед», «Вишневый сад», который располагается в Суздальском районе и в Камешковском районе - «Парк Камбары».В глэмпингах гости могут не только насладиться природой, но и пройти маршруты на сап-бордах, каяках, байдарках, насладиться шашлыками, а также на выбор предоставляется много других развлечений.Как сообщила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина, глэмпинги появятся в Собинском, Судогодском, Суздальском, Ковровском, Кольчугинском, Киржачском и Муромском районах.Кроме того, в регионе собираются развивать разные виды туризма. В частности, гастрономический с локальной кухней Владимирской области, водный, промышленный и спортивный туризм. Также в планах возродить и социальный туризм для людей старшего возраста."Для удобства туристов в ближайшем будущем появится специальный сайт, где можно будет не только познакомиться с достопримечательностями, найти туристические маршруты, забронировать места для проживания, но и купить билеты на различные мероприятия", - добавила Юлия Бояркина.Фото: freepik.com