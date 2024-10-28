С начала 2024 года.

С начала года отделение социального фонда России по Владимирской области проактивно оформило более 6000 страховых номеров (СНИЛС) для новорожденных. Оформление проходит без необходимости подачи заявлений от родителей.Информация о счете автоматически передается в личные кабинеты обоих родителей на портале Госуслуг после регистрации рождения в ЗАГС. Для доступа к кабинету необходима подтвержденная учетная запись. В случае ее отсутствия родители могут обратиться в клиентские службы или МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. СНИЛС помогает в получении материнского капитала, социальных выплат и полиса ОМС.Напомним, ранее мы писали, что