Николай Агутин – певец, поэт-песенник, композитор, организатор концертов, музыкальный критик – стал гостем гала-ужина российской национальной музыкальной премии Виктория. Отцу Леонида Агутина уже 89 лет, но он сохраняет ясный ум, много работает и с удовольствием выходит в свет. Постым секретом активного долголетия он поделился с корреспондентом Дни.ру.

Николай Агутин – певец, поэт-песенник, композитор, организатор концертов, музыкальный критик – стал гостем гала-ужина российской национальной музыкальной премии "Виктория". Отцу Леонида Агутина уже 89 лет, но он сохраняет ясный ум, много работает и с удовольствием выходит в свет. Постым секретом активного долголетия он поделился с корреспондентом "Дни.ру"."Особого секрета у меня нет, – улыбается Николай Петрович. – Просто я люблю жизнь, люблю общение, люблю нормальных людей, с которыми можно поговорить на удобные и приятые темы. Я с удовольствием посещаю культурные мероприятия, и пока у меня хватит сил, я буду это делать".А еще Николай Агутин очень любит хорошую музыку, без которой себя не мыслит. Она вдохновляет его, дарит радость и ощущение полета. "Музыка – это самое прекрасное, что есть на этой земле, – пояснил исполнитель. И она всегда даетчеловеку возможность быть в хорошем настроении. Именно поэтому и важна премия"Виктория", которая поощряет все лучшее, что есть в музыкальной индустрии".Агутин застал и советскую, и российскую эстраду. И полагает, что отличие между ними огромное. "Советская эстрада не дотягивает, возможно, в технологическомплане до сегодняшней, но зато она была более проникновенной, а музыка доходиладо сердца каждого человека. Сейчас же делается все, чтобы молодежь просто безумнотанцевала – мне кажется, это не очень правильный подход. Ведь музыка требуетуважительного уважения", – пояснил Николай Петрович.