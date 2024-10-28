Компания Studiocanal представила новый трейлер биографической драмы Мария. Картина рассказжет о жизни и карьере знаменитой оперной певицы Марии Каллас.

Компания Studiocanal представила новый трейлер биографической драмы "Мария". Картина рассказжет о жизни и карьере знаменитой оперной певицы Марии Каллас.В этой роли зрители увидят Анджелину Джоли, которая, по мнению критиков, может стать одной из основных претенденток на "Оскар". Режиссером картины выступил Пабло Ларраин, известный своими работами над байопиками "Джеки" и "Спенсер". Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 28 ноября, а дистрибутором выступает компания "Парадиз".Фильм сосредоточен на последних днях жизни Каллас, которая ушла из жизни 16 сентября 1977 года в возрасте 53 лет. Джоли, готовясь к этой роли, потратила семь месяцев на изучение вокала, что подчеркивает её серьезный подход к этому проекту. В новом трейлере образ Каллас, созданный Джоли, сочетает в себе величие и благородство, однако также демонстрирует внутренний кризис, отражающийся на ее физическом состоянии. События фильма разворачиваются в Париже, где Каллас переживает сложные моменты своей жизни.Сценарий к фильму написал Стивен Найт, известный по таким проектам, как "Острые козырьки" и "Грязные прелести". В актерском составе также можно увидеть Альбу Рорвахер, Коди Смита-Макфи, Пьерфранческо Фавино и Валерию Голино, что добавляет дополнительную ценность к картине.Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он был встречен с большим интересом. На платформе Rotten Tomatoes «Мария» уже собрала 65 рецензий, из которых 77% имеют положительную оценку. Это подтверждает ожидания зрителей и критиков относительно качества работы Ларраина и исполнения Джоли.