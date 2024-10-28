«Чтобы сохранить прекрасные старинные здания, системно занимаемся их консервацией, ищем заботливых арендаторов и хозяев», – сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Также

«Чтобы сохранить прекрасные старинные здания, системно занимаемся их консервацией, ищем заботливых арендаторов и хозяев», – сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Также губернатор анонсировал появление офиса по работе с потенциальными инвесторами. Всего на начало прошлого года, а именно данные за 2023 год указывает губернатор, в собственности Владимирской области находились 527 объектов культурного наследия. Всего в