После решения суда женщину обеспечили необходимыми лекарствами.

Льготница из Владимира выиграла суд у регионального минздрава на сумму за невыданные лекарства. Женщина, страдающая ревматоидным артритом, была вынуждена самостоятельно приобретать прописанный врачом препарат, который должна была получать бесплатно.Прокуратура, узнав о ситуации, подала иск в суд, который удовлетворил требования о возмещении расходов и компенсации морального вреда. После решения суда женщину обеспечили необходимыми лекарствами.Напомним, ранее мы писали, что