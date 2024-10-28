Еще одну партию доставят в конце ноября.

Во Владимирскую область поступила новая партия вакцин от гриппа, кори, краснухи и паротита. Региональное Минздрав сообщило о получении 2150 доз трехвалентной вакцины для детей. Препарат защищает от кори, краснухи и паротита. Еще одну партию доставят в конце ноября.Также в регион поступила третья партия вакцин от гриппа: для взрослых доступно более 202 тысяч доз вакцины Совигрипп и свыше 26 тысяч доз Флю-М, а для детей — более 25 тысяч доз Ультрикс квадри. В планах также закупить 2 тысячи доз вакцины от пневмококковых инфекций на сумму 3,5 миллиона рублей.