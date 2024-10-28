“Ну, такого безобразия во Владимире нет нигде. Уже все смеются над этой остановкой, правда”, – пожаловалась “Шестому каналу” жительница Юрьевца. Одна из владимирских остановок

“Ну, такого безобразия во Владимире нет нигде. Уже все смеются над этой остановкой, правда”, – пожаловалась “Шестому каналу” жительница Юрьевца. Одна из владимирских остановок общественного транспорта прославилась на весь город. Установили ее в Юрьевце, на улице Славной, впритык к жилому трехэтажному дому, перегородив всю тротуарную дорожку и выкопав большую часть зеленой аллеи. Дарья Полищук, корреспондент