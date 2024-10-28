Освящение храма провели митрополиты Воскресенский Григорий и Владимирский и Суздальский Тихон.

Воскресенский кафедральный собор в Суздале Владимирской области был торжественно открыт 27 октября. Хотя на праздник ожидался приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, он, к сожалению, не состоялся. Информацию подтвердили в пресс-службе владимирской епархии.Литургия началась в 10:00 и собрала множество верующих. Освящение храма провели митрополиты Воскресенский Григорий и Владимирский и Суздальский Тихон. Причины отсутствия Патриарха Кирилла остаются неизвестными.