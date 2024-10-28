Прокуратура потребовала от руководства пансионата устранить выявленные нарушения.

Прокуратура выявила серьезные нарушения в пансионате для инвалидов и престарелых «Вольга» в Кольчугино Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В учреждении, расположенном в здании бывшей психбольницы, отсутствует круглосуточное медицинское наблюдение, а требования к приемным процедурами и оборудованию душевых не соблюдаются. Кроме того, не проводится дезинфекция грязного белья, а в помещениях нет указателей на Брайле для слабовидящих.Прокуратура потребовала от руководства пансионата устранить выявленные нарушения, и этот вопрос находится на контроле ведомства. Напомним, ранее мы писали,