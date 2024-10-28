Областное правительство впервые высказалось по наболевшему для местных жителей вопросу. Заместитель губернатора Владимир Куимов поддерживает объединение школ и детских садов. К слову,
<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2024-roditeli-protiv-a-pravitelstvo-podderzhivaet-pochemu-nesmotrya-na-zhaloby-obedinenie-shkol-prodolzhaetsya.html" target="_blank">Родители против, а правительство поддерживает: почему, несмотря на жалобы, объединение школ продолжается?</a> - Областное правительство впервые высказалось по наболевшему для местных жителей вопросу. Заместитель губернатора Владимир Куимов поддерживает объединение школ и детских садов. К слову,
[url=https://33live.ru/novosti/28-10-2024-roditeli-protiv-a-pravitelstvo-podderzhivaet-pochemu-nesmotrya-na-zhaloby-obedinenie-shkol-prodolzhaetsya.html]Родители против, а правительство поддерживает: почему, несмотря на жалобы, объединение школ продолжается?[/url] - Областное правительство впервые высказалось по наболевшему для местных жителей вопросу. Заместитель губернатора Владимир Куимов поддерживает объединение школ и детских садов. К слову,