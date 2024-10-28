Областное правительство впервые высказалось по наболевшему для местных жителей вопросу. Заместитель губернатора Владимир Куимов поддерживает объединение школ и детских садов. К слову,

Областное правительство впервые высказалось по наболевшему для местных жителей вопросу. Заместитель губернатора Владимир Куимов поддерживает объединение школ и детских садов. К слову, аргументы региональных властей в пользу этого нововведения особо не отличаются от позиции городской администрации. По мнению вице-губернатора, школьное укрупнение позволит грамотно распределять ресурсы и уравновесит возможности школ. Плюсы якобы будут и для учителей.