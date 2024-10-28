Это связано с празднованием Дня народного единства.

Шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября ждет россиян в связи с празднованием Дня народного единства. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.Таким образом, суббота, 2 ноября, будет рабочей, а следующая за ней неделя будет короткой, так как понедельник, 4 ноября, будет выходным днем в связи с праздником.В декабре россиян также ждет шестидневная рабочая неделя - 28 декабря будет рабочим днем. При этом новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.