27 октября Воскресенская церковь Суздаля после многолетней реставрации распахнула свои двери для прихожан. Чин освящения святыни возглавил митрополит Воскресенский Григорий, управляющий

27 октября Воскресенская церковь Суздаля после многолетней реставрации распахнула свои двери для прихожан. Чин освящения святыни возглавил митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве. «Ростелеком» выступил в качестве телекоммуникационного партнера события и предоставил его организаторам доступ в Сеть скоростью 100 Мбит/с. Благодаря этому все желающие