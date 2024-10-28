Последний месяц осени начнется со снегопадов.

Синоптики рассказали, какая погода будет в ноябре 2024 года во Владимирской области. Период аномально теплой осени подошел к концу.Теперь ЦФО входит в состояние предзимья. Об этом сообщили в центре «Фобос». Подробнее о погодных условиях — в материале .«Предстоящая длинная рабочая неделя принесёт на Русскую равнину без преувеличения «камни» с неба. На профессиональном сленге инженеров-синоптиков это означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода ожидается крайне сложная и опасная!» — указали синоптики.В начале ноября Владимирскую область завалит снегом. Жителям рекомендуют заранее поменять летнюю резину на зимнюю, чтобы снизить риск ДТП.С 1 по 8 ноября ожидаются плюсовые показатели — от 0 до +3 градусов. При этом будет идти снег с дождем. Снег с дождем прогнозируют с 1 по 5, 10, а также с 12 по 24 ноября.Ясных дней в следующем месяце во Владимире не будет. Синоптики обещают 25 дней с длительными осадками и пять дней с переменной облачностью. Выпадет до 33 миллиметров осадков. Влажность воздуха в ноябре составит 90%.Отрицательные температурные показатели во Владимире начнутся с 11-го числа. Ожидается до -2 градусов.20 ноября в регионе снова ненадолго потеплеет — до +6 градусов. В третью декаду месяца будет до -4.Прогноз носит предварительный характер, он основан на исторических показателях за последние 10 лет.