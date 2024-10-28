Яркая живопись появилась на стенах поликлиники Муромской детской районной больницы. Фотографиями рисунков поделились в правительстве области. В конце февраля поликлиника переехала на

Яркая живопись появилась на стенах поликлиники Муромской детской районной больницы. Фотографиями рисунков поделились в правительстве области. В конце февраля поликлиника переехала на новое место. Скучные серые стены руководство больницы решило превратить в красочное пространство, которое понравится маленьким пациентам. Все получилось с помощью художника Андрея Рыбкина. Теперь в очереди ко врачу дети и их родители могут