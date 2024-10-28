Яркая живопись появилась на стенах поликлиники Муромской детской районной больницы. Фотографиями рисунков поделились в правительстве области. В конце февраля поликлиника переехала на
<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2024-steny-polikliniki-muromskoj-detskoj-rajonnoj-bolnicy-ukrasili-3d-risunki.html" target="_blank">Стены поликлиники Муромской детской районной больницы украсили 3D-рисунки</a> - Яркая живопись появилась на стенах поликлиники Муромской детской районной больницы. Фотографиями рисунков поделились в правительстве области. В конце февраля поликлиника переехала на
[url=https://33live.ru/novosti/28-10-2024-steny-polikliniki-muromskoj-detskoj-rajonnoj-bolnicy-ukrasili-3d-risunki.html]Стены поликлиники Муромской детской районной больницы украсили 3D-рисунки[/url] - Яркая живопись появилась на стенах поликлиники Муромской детской районной больницы. Фотографиями рисунков поделились в правительстве области. В конце февраля поликлиника переехала на