Оркестр министерства обороны открывает уже 16-й по счету форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь». Его называют праздником семейных династий, национальной культуры, народного творчества и

Оркестр министерства обороны открывает уже 16-й по счету форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь». Его называют праздником семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел. По традиции торжества прошли в Суздале. Работали выставки, творческие мастерские, можно было посетить различные мастер-классы. Фестиваль масштабен. Выступают таланты из 69 регионов России. Всего более 1,5 тысяч человек. Участвуют представители всех конфессий.