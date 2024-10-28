Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства.

В Александровском районе Владимирской области досрочно прекращены полномочия депутата совета из-за утраты доверия. Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства: депутат не предоставил отчет о доходах, расходах и имуществе за 2023 год.Прокуратура направила представление в совет народных депутатов, однако полномочия не были остановлены. В результате правоохранители подали иск в суд, который удовлетворил заявление. Решение еще не вступило в силу.Напомним, ранее мы писали, что