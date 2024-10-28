Выставка «Да будет свет!» откроется в Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном. Посетители смогут проследить, как развивалось освещение в России – на экспозиции будут представлены

Выставка «Да будет свет!» откроется в Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном. Посетители смогут проследить, как развивалось освещение в России – на экспозиции будут представлены различные приборы, которые использовали наши предки. В ее основе выставки – осветительные приборы конца XIX – начала XX века из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Гости увидят, как выглядел светец – приспособление,