В этом году на станции Ковров появилась биометрическая система распознавания лиц «Сфера». На прошлой неделе благодаря «умным» камерам полиция задержала троих граждан, находящихся в

В этом году на станции Ковров появилась биометрическая система распознавания лиц «Сфера». На прошлой неделе благодаря «умным» камерам полиция задержала троих граждан, находящихся в розыске. Как сообщили во владимирском линейном отделе МВД России на транспорте, после сработки системы правоохранители остановили 25-летнего жителя нашего региона. Проверка документов показала, что он находился федеральном розыске за вымогательство. Задержанного