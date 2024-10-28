8-летняя девочка погибла, перебегая дорогу в поселке Санатория имени Абельмана под Ковровом. ДТП случилось около 7:25 сегодня, 28 октября. «Шестому каналу» о произошедшем рассказали в областном

8-летняя девочка погибла, перебегая дорогу в поселке Санатория имени Абельмана под Ковровом. ДТП случилось около 7:25 сегодня, 28 октября. «Шестому каналу» о произошедшем рассказали в областном ГАИ. По предварительной информации, в Ковровском районе на 8 км дороги «Ковров – «Волга» 76-летний водитель за рулем «Хендай Акцент» ехал со стороны Вязников в сторону Коврова. Проезжая поселок Санатория