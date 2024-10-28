Освящение Воскресенского кафедрального собора прошло 27 октября. В честь этого события Суздаль ожидал прибытия Патриарха Кирилла, но он не приехал. Вместо него служение возглавил митрополит

Освящение Воскресенского кафедрального собора прошло 27 октября. В честь этого события Суздаль ожидал прибытия Патриарха Кирилла, но он не приехал. Вместо него служение возглавил митрополит Воскресенский Григорий. Воскресенский кафедральный собор на Торговой площади был построен в 1720 году на месте сгоревшего деревянного храма, дата создания которого неизвестна. О его древнем происхождении говорила только надпись на