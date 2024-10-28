Город Владимир станет одной из станций нового Калужско-Нижегородского диаметра D4.

Власти Москвы совместно с «Российскими железными дорогами» утвердили двухэтапный план развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), который позволит улучшить железнодорожное сообщение между столицей и соседними регионами, включая Владимирскую область. Как пишет «Интерфакс», по прогнозам, к 2035 году интервал движения поездов сократится до 20-30 минут, а уже в 2028 году поезда будут ходить чаще, чем автобусы на некоторых городских маршрутах.Город Владимир станет одной из станций нового Калужско-Нижегородского диаметра D4. В результате модернизации ожидается, что количество пассажирских мест возрастет на 3 миллиона в сутки, а время в пути между регионами и Москвой сократится на 25%. Устойчивое развитие железнодорожной инфраструктуры призвано не только улучшить транспортное сообщение, но и снизить нагрузку на автомобильные дороги на 20%.Однако ожидается, что повышенная транспортная доступность может привести к дефициту кадров в регионах, так как местные зарплаты не смогут конкурировать с московскими предложениями.