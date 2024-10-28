Жителя Москвы признали виновным в мошенничестве в крупном размере после того, как он обманом заставил инвалида продать его квартиру во Владимире, в которой жил. Москвич убедил жертву, что

Жителя Москвы признали виновным в мошенничестве в крупном размере после того, как он обманом заставил инвалида продать его квартиру во Владимире, в которой жил. Москвич убедил жертву, что деньги с продажи можно вложить в очень прибыльный бизнес, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Началось все в апреле прошлого года. Москвич приехал во Владимир к приятелям. Во время