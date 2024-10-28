Передвижная экспозиция «Уголь Донбасса», посвященная героям СВО, начала свою работу во Владимире в здании регионального Правительства. Организатором выставки выступило Законодательное Собрание Владимирской области.

Передвижная экспозиция «Уголь Донбасса», посвященная героям СВО, начала свою работу во Владимире в здании регионального Правительства. Организатором выставки выступило Законодательное Собрание Владимирской области.17 героевГостей на церемонии открытия приветствовали председатель областного парламента Ольга Хохлова, автор работ Сергей Марченко и амбассадор проекта, военкор Марьяна Наумова.На выставке представлены 17 портретов участников специальной военной операции: военных, медиков, волонтеров. Работы выполнены углем на крафтовой бумаге. Название экспозиции «Уголь Донбасса» тем более символично, ведь именно в этом регионе находится одно из самых больших месторождений ископаемого угля в Европе.Сергей Марченко при создании портретов вдохновлялся документальными фильмами военкора «Первого канала» Марьяны Наумовой. Каждый из образов, вышедших из-под его пера, показывает настоящих героев, патриотов своей страны. Кого-то из них уже нет в живых – от того ценнее работы, представленные на выставке.- Всех, кто этого достоин, нарисовать невозможно. Мои герои – квинтэссенция образов тех людей, кто неравнодушен, кто причастен к тому, что происходит в нашей стране. Когда смотришь на них, видишь в первую очередь благородство и искренность. Здесь есть самые разные люди: мужчины и женщины, воины и медики, молодые ребята и женщина, например, за 80. У героизма нет пола и нет возраста. Я этими людьми вдохновляюсь, – прокомментировал художник.Владимирская «Рысь»Марьяне Наумовой 25 лет. Ранее известная как самая сильная девочка планеты, профессиональная спортсменка-пауэрлифтер, она с 2014 года ездит волонтером в ЛДНР. Вся ее сознательная жизнь связана с Донбассом, признается журналистка.- Мне всегда приятно, когда люди в соцсетях пишут мне о том, что я делаю важную работу, что рассказываю правду об этих замечательных людях всей большой России и всему миру, но вдвойне приятно, когда моя работа вылилась во что-то большее. В искусство. Эти картины навсегда с нами, я уверена, что они, как и портреты участников Великой Отечественной войны, будут занимать самые достойные места, например, в школьных кабинетах, – отметила Марьяна Наумова.Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова рассказала, что не сомневалась ни минуты, когда областному парламенту предложили организовать во Владимирской области такую выставку.- Каждому из нас надо внимательно посмотреть на работы. Прочувствовать эмоции, которые вкладывал в них художник. Возможно, так мы сможем максимально прочувствовать то, что происходит сейчас на линиях наших фронтов. Депутаты Законодательного Собрания приняли решение, что все проекты, которые касаются СВО, будут поддержаны, – подчеркнула Ольга Хохлова.После открытия выставки Марьяна Наумова пообщалась с молодежью. Студентам ВлГУ, владимирского филиала РАНХиГС и членам Молодежной думы при Законодательном Собрании она рассказала о своей работе, что называется, в формате «без галстуков». Одновременно художник Сергей Марченко провел мастер-класс и написал портрет участницы СВО из Владимирской области, медика Натальи Нестеровой, известной на фронте под позывным «Рысь».Выставка «Уголь Донбасса» будет находиться в здании Правительства Владимирской области до 13 ноября, а потом работы отправятся в Центр пропаганды изобразительного искусства.