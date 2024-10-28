Соответствующий приказ издало Министерство образования и молодежной политики.

Пока инициативу только обсуждают на федеральном уровне, в школах Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы. Девушки из мусульманских семей, которые учатся в государственных образовательных учреждений, должны будут отказаться от традиционный головных уборов. Подробности — в материале .Вне религииСоответствующий приказ издало Министерство образования и молодежной политики Владимирской области.«Не допускается ношение одежды и её элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в официальном документе.Закон уже вступил в силу. Чиновники полагают, что школы должны оставаться вне религии. Ношение традиционных головных уборов демонстрирует признаки различия между учащимися, которые могут стать причиной психологического дискомфорта.«В соответствии с Конституцией РФ Россия является светским государством. Церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования. Одежда учащихся не должна содержать религиозных атрибутов. Подобное правовое регулирование полностью соответствует федеральному закону о свободе совести и религиозных объединениях и федеральному закону об образовании», — дали пояснение журналистам в региональном Минобре.Установенные новым законом требования к школьной одежде обеспечивают светский характер обучения и поддержание «религиозного нейтралитета». Под запрет попали не только хиджабы (при ношении головного убора покрыта голова) и никабы (у головного убора есть только прорезь для глаз, закрыто все лицо), но и другие предметы гардероба, связанные с вероисповеданием.Владимирцы поддержалиНовый приказ уже вступил в силу. Теперь школы во Владимирской области должны издать локальные акты.На федеральном уровне идея о запрете религиозных головных уборов находится только в стадии обсуждения. Однако в двух регионах на Кавказе аналогичные решения принимали муфтияры. В начале июля 2024 года в Дагестане и Карачаево-Черкессии хиджабы запретили из-за действий террористов. 23 июня в Дербенте боевики атаковали с оружием и коктейлями Молотова синагогу Келе-Нумаз. После один из террористов попытался скрыться, надев никаб.Владимирцы поддержали решение властей.«И правильно. Школа — светское место, где должен быть более-менее единообразный стиль одежды, хотя я не шибко за то, чтобы все были одинаково одеты с одного магаза», — написал пользователь Егор Л.Другие жители пишут, что мусульмане на территории России в прошлом никогда не носили никабы.«И правильно. Никогда хиджабы и никабы не были традиционны для российских мусульман. Это всё радикальные течения ислама. Никабы унижают женщин, ущемляют их права, и запрещены во всех цивилизованных странах. В нашей стране тоже необходимо из запретить», — отметила Карина С.«В наши дни в Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане и Азербайджане действует запрет на ношение хиджаба в государственных и учебных учреждениях», — указывают владимирцы на практику в соседних странах.