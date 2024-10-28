В собственности области на начало 2023 года находилось 527 объектов культурного наследия, а всего в регионе их более 3,9 тыс.

С 1 января 2025 года во Владимирской области начнет работу проектный офис, целью которого станет привлечение инвесторов для восстановления объектов культурного наследия. Об этом заявил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале после заседания регионального правительства.Губернатор отметил, что в собственности области на начало 2023 года находилось 527 объектов культурного наследия, а всего в регионе их более 3,9 тыс. В целях сохранения исторических зданий будут систематически искаться арендаторы и собственники. В последние два года 79 храмов были переданы Русской православной церкви, а шесть объектов культурного наследия — предпринимателям на льготных условиях.Губернатор подчеркнул необходимость развития инфраструктуры для восстановления архитектурных памятников и улучшения законодательства в этой сфере. К 25 ноября будет подготовлен перечень объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципалитетов.