С 1 января 2025 года министерство молодежной политики отделится от министерства образования Владимирской области и станет самостоятельным ведомством. Об этом сообщил заместитель

С 1 января 2025 года министерство молодежной политики отделится от министерства образования Владимирской области и станет самостоятельным ведомством. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Куимов на пресс-конференции в Белом доме. Напомним, министерство образования и молодежной политики было образовано в 2023 году путем слияния двух департаментов. И вот теперь молодежное ведомство вновь отделится. О том, кто