Кластер объединит предприятия и других регионов России, а также из Белоруссии.

Владимирская область готовится к запуску стекольного кластера, который начнет свою работу в 2025 году. Участники проекта смогут рассчитывать на федеральную субсидию до 150 млн рублей на пробное производство.Кластер объединит предприятия и других регионов России, а также из Белоруссии, и направлен на решение актуальных проблем стекольщиков, таких как нарушения логистических цепочек и сложности с оборудованием. За время подготовки была создана база сырья и реестр поставщиков, а также активируется импортозамещение и ведутся переговоры о привлечении новых участников.Напомним, ранее мы писали, что