Природный газ как топливо активно используют водители во Владимирской области. За 9 месяцев этого...

Природный газ как топливо активно используют водители во Владимирской области. За 9 месяцев этого года на заправку направлено почти 15 млн. кубометров. Чем метан в сжатом виде привлекает автомобилистов и какие перспективы у машин на газу, расскажет Ольга Яцык.На этой станции на улице Гастелло во Владимире ежедневно заправляются порядка четырехсот автомобилей. Это транспорт логистических и промышленных компаний, а также автобусы и такси. Александр заправляется газом уже пять лет и пользуется услугами заправок "Газпром". Потому что ценит качественный сервис и безопасность.Александр Гетт, водитель:- Если бы я ездил на бензине, то в день это была бы тысяча рублей, а на метане - пятьсот рублей. Обязательно переходите на метан. Это очень выгодно.В сравнении с 2015 годом, количество экологичных автобусов в области увеличилось в 14 раз. Власти региона планируют расширение газомоторного автопарка, а инвесторы заинтересованы в развитии газозаправочной инфраструктуры.Денис Корниенко, руководитель компании "Газпром газомоторное топливо":- В области девять заправок, из которых три - это "Газпром газомоторное топливо".При этом "Газпром газомоторное топливо" обеспечивает 92 процента потребления газомоторного топлива в регионе. То есть, фактически, остальные заправки не загружены.Кроме того, "Газпром газомоторное топливо" планирует ближайшие 23-24 годы строительство заправок на трассе М-12 и на трассе М-7.Сегодня две заправки во Владимире обеспечивают более 90 процентов реализации газомоторного топлива в регионе. В планах открытие станции в Муроме. Идут переговоры с администрацией области о подборе и выделении земельных участков для строительства новых объектов еще в нескольких населенных пунктах.Ольга Яцык, Семен Карпов. “Вести-Владимир”