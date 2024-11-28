На туалетной воде отсутствовали средства идентификации «Честный знак».

Специалисты Роспотребнадзора во Владимирской области выявили партию немаркированных духов, что привело к судебному делу и изъятию продукции. На туалетной воде отсутствовали средства идентификации «Честный знак», а информация о ней не была зарегистрирована в государственной системе мониторинга товаров.Индивидуальному предпринимателю был составлен протокол по статье 15.12 КоАП РФ, и ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Конфисковано 23 флакона духов.Напомним, ранее мы писали, что.