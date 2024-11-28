За три месяца с помощью сервиса QMS[1] от «Ростелекома» более пяти тысяч жителей Владимирской области замерили скорость интернет-соединения. Предложенное провайдером решение полностью

За три месяца с помощью сервиса QMS[1] от «Ростелекома» более пяти тысяч жителей Владимирской области замерили скорость интернет-соединения. Предложенное провайдером решение полностью замещает функциональные возможности зарубежных аналогов: позволяет выяснить реальные показатели загрузки и отдачи данных, определяет пинг (время ответа сервера) и джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов). Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во