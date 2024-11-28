Александр Петров и его супруга Виктория Антонова недавно отпраздновали первую годовщину своей свадьбы. Это стало важным событием для их поклонников и друзей.

Александр Петров и его супруга Виктория Антонова недавно отпраздновали первую годовщину своей свадьбы. Это стало важным событием для их поклонников и друзей.Актер, известный своими яркими ролями в кино и театре, в ноябре прошлого года удивил всех новостью о своей женитьбе. Объявление о предстоящем событии он сделал через социальные сети, впервые представив публике свою новую избранницу Викторию. До этого Александр встречался с актрисой Стасей Милославской, но его встреча с Викторией, по его собственным словам, произошла совершенно случайно на улице.С тех пор, как пара начала свои отношения, Петров не упускает возможности делиться с подписчиками романтическими моментами их жизни. Он регулярно публикует фотографии с Викторией, подчеркивая, как невероятно счастлив он с ней. Их любовь выглядит искренней и крепкой, что вызывает положительные эмоции у поклонников.Недавно супруги отметили свою первую годовщину свадьбы. В честь этого события Александр поделился в своем блоге фотографиями с их великолепной свадебной церемонии, которая проходила в столичном банкетном зале. На празднике собрались многие звездные друзья пары, среди которых были Сергей Бурунов, Клим Шипенко, Юлия Савичева и Леонид Ярмольник. Всего на свадьбу было приглашено более двухсот человек, что подчеркивает масштабность этого важного события.Александр разместил трогательные кадры и подписал их: "Нам 1 год! Жена, очень тебя люблю!", — что стало настоящим признанием его чувств. Во время вечера актер также продемонстрировал татуировку на груди с именем и фамилией своей жены, что символизирует его глубокую привязанность и любовь к Виктории. Друзья молодоженов не остались в стороне и подарили им множество подарков, среди которых самым милым оказался щенок, который стал новым членом их семьи.