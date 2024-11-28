Кучи мусора обнаружила прокуратура на Князь-Владимирском кладбище во время проверки. Известно, что содержание мусорок и ликвидация незаконных свалок лежит на плечах Центра управления

Кучи мусора обнаружила прокуратура на Князь-Владимирском кладбище во время проверки. Известно, что содержание мусорок и ликвидация незаконных свалок лежит на плечах Центра управления гордорог. Но почему-то организация не уследила за чистотой кладбища. Так и получилось, что на территории погоста появились несколько свалок из срубленных ветвей деревьев и кустарников, ритуальных принадлежностей и другого мусора. Директор «ЦУГД»