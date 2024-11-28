В результате территория кладбища была очищена от мусора.

Прокуратура Владимирской области сообщила о наказании компании ЦУГД за неисполнение обязанностей по содержанию Князь-Владимирского кладбища. Несмотря на обязанности следить за состоянием территории и ликвидировать свалки, кладбище оказалось в запущенном состоянии, а уборка не проводилась.Директору МКУ «ЦУГД» внесли представление, и виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. В результате территория кладбища была очищена от мусора.Напомним, ранее мы писали, что