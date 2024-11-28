Вот простой и вкусный рецепт супа из чечевицы.
Вот простой и вкусный рецепт супа из чечевицы.
Ингредиенты
Чечевица красная или зеленая — 250 г
Вода или овощной бульон — 1,5 л
Картофель — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Помидор — 1 шт. (по желанию)
Чеснок — 2 зубчика
Растительное масло — 2 ст.л.
Соль, перец — по вкусу
Лавровый лист — 1 шт.
Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Специи (тимьян, паприка, куркума) — по вкусу
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Промойте чечевицу под холодной водой.
Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.
Если используете помидор, очистите его от кожицы и нарежьте мелкими кусочками.
Обжарка овощей:
Нагрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне.
Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и чеснок. Продолжайте обжаривать еще 2-3 минуты.
Добавьте нарезанный помидор и специи (тимьян, паприку, куркуму). Перемешайте и тушите еще минуту.
Добавление чечевицы и картофеля:
Залейте овощи водой или бульоном, доведите до кипения.
Добавьте промытую чечевицу и нарезанный картофель. Варите на среднем огне около 20-25 минут, пока чечевица и картофель не станут мягкими.
Приправы и зелень:
За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.
Перед подачей удалите лавровый лист и посыпьте суп свежей зеленью.
Подача:
Суп готов! Можно подавать горячим, украсив сметаной или йогуртом по желанию.