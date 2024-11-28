Вот простой и вкусный рецепт супа из чечевицы.

Вот простой и вкусный рецепт супа из чечевицы.ИнгредиентыЧечевица красная или зеленая — 250 гВода или овощной бульон — 1,5 лКартофель — 2 шт.Морковь — 1 шт.Лук репчатый — 1 шт.Помидор — 1 шт. (по желанию)Чеснок — 2 зубчикаРастительное масло — 2 ст.л.Соль, перец — по вкусуЛавровый лист — 1 шт.Зелень (укроп, петрушка) — по вкусуСпеции (тимьян, паприка, куркума) — по вкусуПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Промойте чечевицу под холодной водой.Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.Если используете помидор, очистите его от кожицы и нарежьте мелкими кусочками.Обжарка овощей:Нагрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне.Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и чеснок. Продолжайте обжаривать еще 2-3 минуты.Добавьте нарезанный помидор и специи (тимьян, паприку, куркуму). Перемешайте и тушите еще минуту.Добавление чечевицы и картофеля:Залейте овощи водой или бульоном, доведите до кипения.Добавьте промытую чечевицу и нарезанный картофель. Варите на среднем огне около 20-25 минут, пока чечевица и картофель не станут мягкими.Приправы и зелень:За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.Перед подачей удалите лавровый лист и посыпьте суп свежей зеленью.Подача:Суп готов! Можно подавать горячим, украсив сметаной или йогуртом по желанию.