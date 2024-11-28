Эти шаги направлены на оптимизацию управления муниципальным имуществом.

27 ноября во Владимире на заседании Совета Народных Депутатов был обновлен список имущества, подлежащего приватизации. В планах властей на 2025 год – преобразование Владимирской управляющей компании и Владимирского ЖКХ в хозяйственные общества.Кроме того, на период 2025-2027 годов в перечень объектов, предполагаемых к приватизации, вошли следующие имущества:- Общежитие Минобороны РФ и территория площадью 4004 кв. м на улице Красноармейская, д. 28.- Помещение подвала и двух этажей площадью 557,5 кв. м на улице Большая Московская, д. 39.- Нежилое здание площадью 1738,1 кв. м на улице Погодина, д. 2-б.Эти шаги направлены на оптимизацию управления муниципальным имуществом.