Старая мебель, матрасы и целые горы твердых коммунальных отходов. За хламом почти не видно баков. Пакеты с мусором сваливаются на проезжую дорогу. В таком состоянии контейнерная площадка у

Старая мебель, матрасы и целые горы твердых коммунальных отходов. За хламом почти не видно баков. Пакеты с мусором сваливаются на проезжую дорогу. В таком состоянии контейнерная площадка у домов 6 и 8 на проспекте Строителей. По словам местных жителей, мусор копился две недели. Тамара Балабина, жительница дома №8 Центральный проспект, проспект Строителей, не какое-то захолустье.