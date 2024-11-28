Прокуратура требует у АО «ДЭП №7» привести дорожное покрытие М-7 в порядок. Сегодня ночью и утром на федеральной трассе случилось несколько аварий. Как считают в надзорном ведомстве, одна из

Прокуратура требует у АО «ДЭП №7» привести дорожное покрытие М-7 в порядок. Сегодня ночью и утром на федеральной трассе случилось несколько аварий. Как считают в надзорном ведомстве, одна из причин ДТП – наледь на асфальте. Аварии, в том числе с участием фур, спровоцировали длинные пробки. Из пресс-релиза прокуратуры области Проведенным межрайонной прокуратурой с участием сотрудников