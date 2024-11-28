Птица попалась в орнитологические сети, установленные для кольцевания и изучения мигрирующих видов.

В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области сотрудники Единой дирекции особо охраняемых природных территорий обнаружили редкую птичку — молодого самца красноголового королька (Regulus ignicapillus), весом всего 5,5 грамма. Птица попалась в орнитологические сети, установленные для кольцевания и изучения мигрирующих видов.Красноголовый королек имеет широкий ареал, охватывающий почти всю Европу, но в России встречается довольно редко. После кольцевания уникального экземпляра выпустили на свободу. Это открытие стало возможным благодаря установленной звуковой провокации, привлечь которой удалось к уникальному виду.