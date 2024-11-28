В русле обнаружена неизвестная жидкость.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области зафиксировано загрязнение реки Гусь канализационными водами. Как сообщила пресс-служба ОНФ 28 ноября, в районе водоема ощущается неприятный запах, в русле обнаружена неизвестная жидкость.Общественники уже обратились в администрацию, которая пообещала выяснить владельца трубы и принять меры в зависимости от его статуса. Замдиректора МКУ «Единая служба заказчика» Андрей Фролов отметил, что восстановление или ликвидация будет зависеть от того, кто пользуется этой сетью, и решение необходимо принять в кратчайшие сроки.Напомним, ранее мы писали, что