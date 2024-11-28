Филипп Киркоров под занавес года готовит несколько громких премьер. 28 ноября он представит клип на песню Черная пантера, а в 19 декабря в прокат выйдет полнометражный игровой фильм Братья с ним в главной роли. Накануне этих долгожданных событий попробуйте вспомнить факты из богатой биографии короля российской эстрады.

Филипп Киркоров под занавес года готовит несколько громких премьер. 28 ноября он представит клип на песню "Черная пантера", а в 19 декабря в прокат выйдет полнометражный игровой фильм "Братья" с ним в главной роли. Накануне этих долгожданных событий попробуйте вспомнить факты из богатой биографии короля российской эстрады.1. Какую фамилию носили дед и отец Филипп Киркорова?А. Киркоров;Б. Крикорян;В. Киркоридзе.2. Каким по счету мужем у Аллы Пугачевой был Филипп Киркоров?А. Третьим;Б. Четвертым;В. Пятым.3. Кто является крестным отцом двух детей Киркорова?А. Андрей Малахов;Б. Данила Козловский;В. Сергей Лазарев.4. Клип на какую песню был снят Киркоровым первым?А. "Алеша";Б. "Кармен";В. "Атлантида".5. Когда Филипп Киркоров впервые появился на фестивале "Песня года"?А. В 1978-м;Б. В 1989-м;В. В 1995-м.6. В каком мюзикле Филипп Киркоров сыграл адвоката Билли Флина?А. "Красавица и Чудовище";Б. CHICAGO;В. METRO.7. Клип на эту песню собрал больше сорока миллионов просмотров. По версии премии МУЗ-ТВ в 2018 года композиция была признана лучшей песней года.А. "Цвет настроения синий";Б. "Ибица";В. "Снег".ОТВЕТЫ1. Б. Крикорян;2. Б. Четвертым;3. А. Андрей Малахов;4.Б. "Кармен";5. Б. В 1989-м;6. Б. CHICAGO;7.А. "Цвет настроения синий";