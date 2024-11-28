Фильм Татьяны Лиозновой Три тополя на Плющихе вышел на экраны в 1968 году и сразу стал лидером проката, покорив зрителей душевной лирической историей. Он был снят по рассказу Александра Борщаговского Три тополя на Шаболовке.
А сыграли в ленте Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич и другие. Но сможете ли вы вспомнить события из этой популярной картины? С тестом про другой фильм Лиозновой – Карнавал – вы отлично справились!
Фильм Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" вышел на экраны в 1968 году и сразу стал лидером проката, покорив зрителей душевной лирической историей. Он был снят по рассказу Александра Борщаговского "Три тополя на Шаболовке".
А сыграли в ленте Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич и другие. Но сможете ли вы вспомнить события из этой популярной картины? Спро другой фильм Лиозновой – "Карнавал" – вы отлично справились!
1. С какой целью ехала в Москву Нюра, которую сыграла Татьяна Доронина?
А. Продать ветчину на рынке;
Б. Продать сало на рынке;
В. Сходить в Кремль.
2. У кого в Москве планировала остановиться Нюра?
А. У сестры;
Б. У подруги;
В. У снохи.
3. На какой рынок отправлял муж Нюру, потому что там "ближе и цена твердая"?
А. На Даниловский;
Б. На Москворецкий;
В. На Усачевский.
4. Кем работает муж Нюры?
А. Трактористом;
Б. Бакенщиком;
В. Ветеринаром.
5. Какое имя-отчество у Нюры?
А. Анна Петровна;
Б. Анна Николаевна;
В. Анна Григорьевна.
6. Какая сумма была ассигнована Нюрой на такси в Москве от вокзала?
А. 1.10;
Б. 1.50;
В. 2.20.
ОТВЕТЫ
1. А. Продать ветчину на рынке;
2. В. У снохи.
3. А. На Даниловский;
4. Б. Бакенщиком;
5. В. Анна Григорьевна;
6. А. 1.10.