Фильм Татьяны Лиозновой Три тополя на Плющихе вышел на экраны в 1968 году и сразу стал лидером проката, покорив зрителей душевной лирической историей. Он был снят по рассказу Александра Борщаговского Три тополя на Шаболовке. А сыграли в ленте Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич и другие. Но сможете ли вы вспомнить события из этой популярной картины? С тестом про другой фильм Лиозновой – Карнавал – вы отлично справились!

Фильм Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" вышел на экраны в 1968 году и сразу стал лидером проката, покорив зрителей душевной лирической историей. Он был снят по рассказу Александра Борщаговского "Три тополя на Шаболовке".А сыграли в ленте Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич и другие. Но сможете ли вы вспомнить события из этой популярной картины? Спро другой фильм Лиозновой – "Карнавал" – вы отлично справились!1. С какой целью ехала в Москву Нюра, которую сыграла Татьяна Доронина?А. Продать ветчину на рынке;Б. Продать сало на рынке;В. Сходить в Кремль.2. У кого в Москве планировала остановиться Нюра?А. У сестры;Б. У подруги;В. У снохи.3. На какой рынок отправлял муж Нюру, потому что там "ближе и цена твердая"?А. На Даниловский;Б. На Москворецкий;В. На Усачевский.4. Кем работает муж Нюры?А. Трактористом;Б. Бакенщиком;В. Ветеринаром.5. Какое имя-отчество у Нюры?А. Анна Петровна;Б. Анна Николаевна;В. Анна Григорьевна.6. Какая сумма была ассигнована Нюрой на такси в Москве от вокзала?А. 1.10;Б. 1.50;В. 2.20.ОТВЕТЫ1. А. Продать ветчину на рынке;2. В. У снохи.3. А. На Даниловский;4. Б. Бакенщиком;5. В. Анна Григорьевна;6. А. 1.10.