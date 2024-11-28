Вы уже в тридцатый раз пересмотрели всю советскую классику на телевидении? Давайте проверим, насколько внимательно вы смотрите фильмы.

Вы уже в тридцатый раз пересмотрели всю советскую классику на телевидении? Давайте проверим, насколько внимательно вы смотрите фильмы.Этот тест станет настоящим вызовом для вашего внимания и памяти. Попробуйте угадать советский фильм, основываясь всего на одном кадре со снегом.Советское кино полно незабываемых моментов, и снег часто играет важную роль в создании атмосферы. Эти кадры могут вызвать у вас ностальгические воспоминания о любимых фильмах и персонажах. Сможете ли вы вспомнить, из какого фильма этот кадр?1. Из какого фильма этот кадр?А) ЧародеиБ) СнегурочкаВ) Карнавальная ночь2. Узнаете фильм?А) Зигзаг удачиБ) Берегись автомобиляВ) Девчата3. Не ошибетесь?А) "Мимино"Б) "Ирония судьбы или с легким паром"В) "Старый новый год"4. Узнаете актеров?А) Двенадцать месяцев»Б) Зигзаг удачиВ) Восхождение5. Что за фильм?А) Чук и ГекБ) Снежная сказкаВ) Операция "Ы" и другие приключения ШурикаПравильные ответы:1. — А)2. — В)3. — Б)4. — Б)5. — В)