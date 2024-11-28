Турпоток россиян на Мальдивы в октябре достиг пятилетнего рекорда, следует из статистики Министерства туризма Мальдивской Республики.

Турпоток россиян на Мальдивы в октябре достиг пятилетнего рекорда, следует из статистики Министерства туризма Мальдивской Республики.Так, страну в октябре посетили 22,6 тысяч россиян, что примерно на 28% больше, чем в октябре прошлого года. Россияне стали лидерами среди туристов из всех стран, доля российских туристов составила 13%, на втором месте Германия (11,4%), у Китая почти 11%.Летом 2024 года на Мальдивы приехало на 12,3% больше россиян, чем за такой же период прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Согласно данным, всего по итогам восьми месяцев текущего года Мальдивы посетили 146,6 тысячи российских туристов, что на 1,5% больше, чем в 2023 году. В АТОР отметили, что прирост был летний, и он имеет тенденцию к увеличению темпов.