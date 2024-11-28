Ученики школы №43 оказались заблокированы в актовом зале. Самостоятельно дети выйти не смогли. На помощь вызвали спасателей аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области. Как

Ученики школы №43 оказались заблокированы в актовом зале. Самостоятельно дети выйти не смогли. На помощь вызвали спасателей аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области. Как именно это произошло – не сообщается, возможно, замок просто заклинило. Спасатели освободили пленников, вскрыв дверь шанцевым инструментом. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!