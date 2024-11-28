Реализация идеи планируется с привлечением инвестиций.

В Суздале Владимирской области начался Всероссийский форум ответственного бизнеса «Экология – Кадры – Государство». В рамках мероприятия состоялась презентация амбициозного проекта «Suzdal Station», в которой приняли участие известные музыканты Роман Мирошниченко и Евгений Маргулис.Проект предполагает создание крупной концертной площадки в помещениях старого автовокзала, предложенного губернатором Александром Авдеевым.Реализация идеи планируется с привлечением инвестиций, среди потенциальных партнеров - владимирский предприниматель Денис Найденов, а наполнением площадки займется экс-промоутер «16тонн» Павел Камакин. Напомним, ранее мы писали, что